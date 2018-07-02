СБУ попередила провокацію проти кримських татар у Києві

Зловмисники планували зірвати презентацію першого кримськотатарського фільму-казки "Хідір-деде"

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про зрив спрямованої проти кримських татар акції, здійснення якої планувалося "на замовлення російської сторони". Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"За задумом представників закордонних підривних центрів, підпорядковані їм особи в Україні повинні були зірвати презентацію першого кримськотатарського фільму-казки "Хідір-деде", яка мала відбутися 1 липня 2018 року в кінотеатрі "Жовтень". Підконтрольні російській стороні громадяни України повинні були найняти у м. Києві до 100 осіб та поділити їх на три групи нібито українських націоналістів", - повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається, перша група повинна була провести акцію протесту проти лідерів кримськотатарського народу. Друга - розкидати листівки провокативного характеру серед глядачів у залі. Третя - облити "зеленкою" ініціаторів створення картини. З метою недопущення здійснення провокації її організаторів затримано під час підготовчої наради в одному із закладів громадського харчування Києва. У них було вилучено заздалегідь підготовлені "зеленку", плакати і листівки провокаційного змісту та інструкції від іноземних кураторів", - вказують у спецслужбі.

Фото: Зловмисники планували зірвати презентацію кримськотатарського фільму-казки "Хідір-деде"

Кримінальне провадження зареєстроване з ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст. 161 ("Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

"Достеменно відомо, що організатори акції, спрямованої на розпалювання міжнаціональної ворожнечі проти кримськотатарського народу, причетні до здійснення провокації біля посольства Угорщини 20 червня", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше посольство Сполучених Штатів Америки в Україні приєдналось до вимоги Держдепу США та закликало Російську Федерацію припинити переслідування кримських татар в окупованому Криму.