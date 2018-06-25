У посольстві США в Україні закликали РФ припинити переслідування кримських татар

Посольство США вимагає звільнити засуджених у справі "Хізб ут-Тахрір"

Посольство Сполучених Штатів Америки (США) в Україні приєдналось до вимоги Держдепу США та закликало Російську Федерацію (РФ) припинити переслідування кримських татар в окупованому Криму. Про це йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

"Росія повинна припинити свою кампанію проти кримських татар в окупованому Криму та звільнити всіх, кого було ув'язнено за спротив окупації", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що йдеться в тому числі, про активістів Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваїтова, Нурі Примова та Руслана Зейтуллаєва.

Нагадаємо, у Державному департаменті США закликали Росію припинити кампанію проти кримських татар в окупованому нею Криму.

Зазначимо, у вересні 2017 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до тюремних термінів чотирьох кримських татар у справі про їхню нібито участь у організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають екстремістською.

Тоді Руслан Зейтуллаєв з Севастополя, якого звинувачують в організації осередку "Хізб ут-Тахрір", засудили до 7 років колонії загального режиму. Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваітов і Нурі Примов отримали по п'ять років виправної колонії.