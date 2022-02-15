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В Киевской области будут проверять документы и ограничат движение: СБУ проведет учения

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 18:00
В Киевской области будут проверять документы и ограничат движение: СБУ проведет учения Фото: СБУ проведет учения в Киевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве и области с 15 февраля координационная группа Антитеррористического центра при главном управлении Службы безопасности Украины (СБУ) будет проводить контрдиверсионные учения. В рамках которых возможна проверка документов и ограничение движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Отмечается, что контрдиверсионные учения пройдут в несколько этапов. Они охватят всю территорию столичного региона. Особое внимание планируется уделить приграничным районам.

Цель учений - совершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание "диверсионных групп".

В СБУ попросили украинцев с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на действия и требования правоохранителей. Также граждан просят иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

В ходе учений на отдельных территориях региона возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей.

Напомним, ранее о начале учений с 15 февраля объявили главные управления СБУ в Запорожской и Харьковской областях.

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Служба безопасности Украины Киевская область
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