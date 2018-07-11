СБУ предупредила кибератаку спецслужб РФ на важный объект в системе водоснабжения

Кибератака могла привести к срыву технологических процессов и возможной аварии

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали попытку спецслужб Российской Федерации (РФ) провести кибератаку на сетевое оборудование общества "Аульская хлоропереливная станция", которое является объектом критической инфраструктуры страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как сообщается, в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ.

"Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии", - отмечают в ведомстве.

Также в пресс-службе пояснили, что целью кибератаки была блокировка устойчивого функционирования именно переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационных предприятий на всей территории Украины.

Отметим, VPNFilter - многоуровневое модульное вредоносное программное обеспечение с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций.

Ранее в СБУ сообщали, что сотрудники ведомства обнаружили и задокументовали использования спецслужбами Российской Федерации 181 интернет-ресурса для дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.

Кроме того, в СБУ сообщали, что Российская Федерация будет и в дальнейшем продолжать использовать кибератаки для геополитического влияния на Украину.

В свою очередь спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Россия может вмешаться в проведения выборов в Украине из-за кибератак.