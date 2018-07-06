СБУ виявила використання РФ 181 інтернет-ресурсу для дестабілізації в Україні у 2018

СБУ щоденно фіксує тисячі ІР-адрес та інші дані інформаційних ресурсів, з яких здійснюються кібератаки на території України

Служба безпеки України (СБУ) виявила та задокументовала використання спецслужбами Російської Федерації 181 інтернет-ресурсу для дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Тільки протягом п’яти місяців 2018 року СБ України виявлено та задокументовано використання російськими спецслужбами 181 інтернет-ресурсу для дестабілізації соціально-політичної ситуації в нашій країні та маніпулювання суспільною свідомістю громадян", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що вказані ресурси були внесені до санкційного списку відповідно до останнього рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

"Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ (24/7), який здатний виявляти кіберзагрози та кібератаки, щоденно фіксує тисячі ІР-адрес та інші дані інформаційних ресурсів, з яких здійснюються кібератаки на території України", - поінформували в СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) підтримує прийняття парламентом законопроекту №6688, яким передбачається блокування сайтів без рішення суду.