Боевики "ЛНР" пытались завербовать украинскую чиновницу

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки чиновницы в Луганской области боевиками "ЛНР" во время посещения временно оккупированной территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, представители "спецслужб" боевиков пытались втянуть женщину в антигосударственную деятельность, когда она посещала своих родственников на территории ОРЛО.

"Боевиков заинтересовал тот факт, что по роду профессиональной деятельности она имеет доступ к актуальной информации по экономической и социально-политической ситуации в Луганской области. Террористы традиционно прибегли к психологическому давлению и шантажу, угрожали блокировать ей посещение близких на оккупированной территории. Таким образом представители боевиков заставили чиновницу согласиться на конфиденциальное сотрудничество", - говорится в сообщении.

Сообщается, что дальнейшие инструкции от кураторов женщина должна была получить по телефону.

"После возвращения на контролируемую государством территорию госслужащая стала объектом внимания контрразведчиков СБУ. Проверка показала, что она не собиралась совершать никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что подобные случаи не являются единичными, а также напомнили, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Человек освобождается от ответственности, если сообщит СБУ, что его завербовали и не будет исполнять приказы иностранных спецслужб или организаций.

Напомним, ранее в Донецкой области сотрудники СБУ выявили и блокировали механизм незаконной легализации в Украине граждан России и боевиков так называемой "ДНР".

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области СБУ задержала мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами и распространял призывы к совершению терактов в День достоинства и свободы. Мужчина согласился на сотрудничество с РФ из идеологических соображений.