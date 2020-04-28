СБУ предотвратила хищение более 10 млн гривен на закупках масок в УЗ

Служба безопасности Украины предотвратила хищения более 10 млн гривен во время закупки защитных масок для нужд донецкого регионального филиала "Укрзализныци". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что схему присвоения государственных средств разработала жительница Краматорска, которая планировала поставить "Донецкой железной дороге" более 700 тысяч масок сомнительного происхождения по завышенным ценам.

"Правоохранители блокировали поставки партии контрафактных масок и предупредили нанесение ущерба государственным интересам. По предварительным оценкам экспертов, потери государства из-за сделки могли составлять более десяти миллионов гривен", - сообщили в СБУ.

По данному факту открыто дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что в Херсонской области СБУ разоблачили масштабное производство поддельных антисептиков. Товар реализовывался в разных регионах Украины.

Также сообщалось, что с начала введения карантина в Украине полиция разоблачила более 400 человек, которые занимались мошенничеством или распространяли ложную информацию о коронавирусе.