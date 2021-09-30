UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

СБУ предотвратила диверсию на линии разграничения

Автор: Анна Полисученко

СБУ предотвратила диверсии в районе линии разграничения. Работники Службы безопасности Украины обнаружили схроны боевиков с мощным арсеналом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В Донецкой и Луганской областях обнаружены два боевых схрона так называемых "Л/ДНР". Из тайников изъято почти 40 кг тротила, арсенал противотанковых и противопехотных мин, а также патроны к крупнокалиберным пулеметам и зенитным установкам.

По оперативным данным, тайники обустроили участники диверсионно-разведывательных групп боевиков.

В Луганской области был обнаружен тайник со взрывчаткой и боевыми гранатами был скрыт в лесополосе в нескольких километрах от линии разграничения.

Также в Донецкой области сотрудники СБУ обнаружили схрон вблизи Мариуполя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины