СБУ предотвратила диверсию на линии разграничения

В Донецкой и Луганской областях обнаружены два боевых схрона так называемых "Л/ДНР". Из тайников изъято почти 40 кг тротила, арсенал противотанковых и противопехотных мин, а также патроны к крупнокалиберным пулеметам и зенитным установкам.

По оперативным данным, тайники обустроили участники диверсионно-разведывательных групп боевиков.

В Луганской области был обнаружен тайник со взрывчаткой и боевыми гранатами был скрыт в лесополосе в нескольких километрах от линии разграничения.

Также в Донецкой области сотрудники СБУ обнаружили схрон вблизи Мариуполя.