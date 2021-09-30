СБУ предотвратила диверсию на линии разграничения

СБУ предотвратила диверсии в районе линии разграничения. Работники Службы безопасности Украины обнаружили схроны боевиков с мощным арсеналом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В Донецкой и Луганской областях обнаружены два боевых схрона так называемых "Л/ДНР". Из тайников изъято почти 40 кг тротила, арсенал противотанковых и противопехотных мин, а также патроны к крупнокалиберным пулеметам и зенитным установкам.
По оперативным данным, тайники обустроили участники диверсионно-разведывательных групп боевиков.
В Луганской области был обнаружен тайник со взрывчаткой и боевыми гранатами был скрыт в лесополосе в нескольких километрах от линии разграничения.
Также в Донецкой области сотрудники СБУ обнаружили схрон вблизи Мариуполя.