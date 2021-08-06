СБУ предоставила доказательства действий рэкетиров, которые облагали "данью" харьковских бизнесменов

Служба безопасности Украины обнародовала доказательства противоправной деятельности рэкетиров, которые облагали "данью" бизнесменов в Харьковской области. В группировку входили правоохранители и участники боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Так, участники банды, которую вчера в Харьковской области разоблачила СБУ, систематически занимались рэкетом.
В частности, они облагали "данью" местных предпринимателей, постоянно угрожали им физической расправой и уничтожали имущество.
Сейчас 8 участникам группировки объявлено о подозрении, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и других лиц, причастных к преступлению.
Напомним, вчера силовики ликвидировали банду, в состав которой входили чиновники одного из коммунальных предприятий Харькова.
В ходе обысков у злоумышленников изъяли крупные суммы денег, записи с учетом поборов, оружие, боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников полиции.