СБУ надала докази дій рекетирів, які обкладали "даниною" харківських бізнесменів

Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності рекетирів, які обкладали "даниною" бізнесменів у Харківській області. До угруповання входили правоохоронці та учасники бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
Так, учасники банди, яку вчора у Харківській області викрила СБУ, систематично займалися рекетом.
Зокрема, вони обкладали "даниною" місцевих підприємців, постійно погрожували їм фізичною розправою та нищили майно.
Наразі 8 учасникам угруповання оголошено про підозри, здійснюються заходи щодо встановлення всіх обставин та інших осіб, причетних до злочину.
Нагадаємо, вчора силовики ліквідували банду, до складу якої входили посадовці одного з комунальних підприємств Харкова.
В ході обшуків у зловмисників вилучили великі суми грошей, записи з обліком поборів, зброю, боєприпаси, а також посвідчення діючих співробітників поліції.