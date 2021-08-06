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СБУ надала докази дій рекетирів, які обкладали "даниною" харківських бізнесменів

Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності рекетирів, які обкладали "даниною" бізнесменів у Харківській області. До угруповання входили правоохоронці та учасники бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Так, учасники банди, яку вчора у Харківській області викрила СБУ, систематично займалися рекетом.

Зокрема, вони обкладали "даниною" місцевих підприємців, постійно погрожували їм фізичною розправою та нищили майно.

Наразі 8 учасникам угруповання оголошено про підозри, здійснюються заходи щодо встановлення всіх обставин та інших осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, вчора силовики ліквідували банду, до складу якої входили посадовці одного з комунальних підприємств Харкова.

В ході обшуків у зловмисників вилучили великі суми грошей, записи з обліком поборів, зброю, боєприпаси, а також посвідчення діючих співробітників поліції.

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