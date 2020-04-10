СБУ предлагает продлить запрет российских соцсетей еще на 3 года

Служба безопасности Украины предлагает продлить запрет на использование российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что соответствующее предложение глава СБУ Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Киберспециалисты Службы проанализировали, что за период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза. И это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб", - сообщили в СБУ.

Всего в период запрета с 2017-2020 годах СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента в данных соцсетях. С начала введения санкций было зарегистрировано около 100 уголовных дел в отношении владельцев антиукраинских сообществ на данных платформах.

Также в СБУ фиксируют всплеск активности антиукраинских агитаторов в российских соцсетях. Это связано с карантином, приближением Пасхи и майских праздников.

"По оценкам киберфахивцив, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в том числе из указанных соцсетей", - сообщили в спецслужбе.

Напомним, 15 мая 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года, которое предусматривает запрещение "Яндекса", "ВКонтакте", "Одноклассников" и ряда других российских сайтов и компаний.