СБУ предлагает продлить запрет на российские сервисы и программы

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СБУ предлагает продлить запрет еще на 3 года

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) дополнительные предложения относительно продолжения блокирования российских сервисов и программных продуктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, руководитель СБУ предложил СНБО продлить действие санкций не только против российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также против сервисов и программного обеспечения "Яндекс", "Мейл.ру", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

Кроме того, Баканов предлагает создать и обеспечить функционирование единого реестра программного обеспечения, которое разрешено для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.

"По мнению киберспециалистов СБУ, это даст возможность ограничить закупку и использование запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной IТ-сферы", - пояснили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ предложило продлить на 3 года запрет на российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Соответствующее предложение глава СБУ Баканов внес в СНБО.

Как писало РБК-Украина, в мае 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года, которое предусматривало запрет "Яндекса", "ВКонтакте", "Одноклассников" и других российских сайтов и компаний.