СБУ пропонує продовжити заборону на російські сервіси та програми

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СБУ пропонує продовжити заборону ще на 3 роки

Голова Служби безпеки України Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки та оборони (РНБО) додаткові пропозиції щодо продовження блокування російських сервісів та програмних продуктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Так, керівник СБУ запропонував РНБО продовжити дію санкцій не лише проти російських соціальних мереж "ВКонтакте" та "Однокласники", а також проти сервісів та програмного забезпечення "Яндекс", "Мейл.ру", "Доктор Веб", "Касперський", "1С" та "Парус".

Крім того, Баканов пропонує створити та забезпечити функціонування єдиного реєстру програмного забезпечення, яке дозволено для використання у державних інформаційно-телекомунікаційних системах.

"На думку кіберфахівців СБУ, це дасть можливість обмежити закупівлю та використання забороненого програмного забезпечення та створить сприятливі умови для розвитку вітчизняної ІТ-сфери", - пояснили в СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ запропонувало продовжити на 3 роки заборону на російські соціальні мережі "ВКонтакте" та "Однокласники". Відповідну пропозицію глава СБУ Баканов вніс до РНБО.

Як писало РБК-Україна, у травні 2017 року тодішній президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року, яке передбачало заборону "Яндекса", "ВКонтакте", "Однокласників" та інших російських сайтів і компаній.