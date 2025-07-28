СБУ працюватиме по-новому: що у законі, який підписав Зеленський

Як зазначено у картці законопроекту №13353 на сайті Верховної Ради, документ, який народні депутати ухвалили 16 липня 311 голосами, був підписаний президентом і повернутий до парламенту 28 липня. У Верховну Раду він надійшов 9 червня 2025 року.

Які зміни передбачено законом

Згідно із законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань діяльності Служби безпеки України та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України", який підписав Президент, передбачено збільшення загальної чисельності СБУ.

У мирний час граничну чисельність служби планується підвищити з 27 до 37 тисяч осіб, зокрема Центру спеціальних операцій "А" - до 10 тисяч. В особливий період (крім воєнного стану) чисельність збільшиться з 31 до 41 тисячі осіб, при цьому чисельність Центру "А" також становитиме 10 тисяч.

Крім того, до статті 25 закону про СБУ внесено нову норму, яка надає військовослужбовцям спецслужби право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань із національної безпеки, оборони та відсічі збройної агресії. Це дозволено в порядку та випадках, встановлених для Збройних сил України.

Окрім цього, в законі передбачено вдосконалення організаційної структури роботи СБУ та посилення соціального захисту її працівників.