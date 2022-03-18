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СБУ поймала информаторов врага в Киеве и еще двух городах

Фото: Спецназовцы СБУ (armyinform.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Служба безопасности Украины отчиталась о разоблачении российских информаторов и мошенников со средствами волонтеров в разных уголках страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию СБУ в Facebook.

Спецслужба продолжила системную работу по выявлению диверсионных групп, корректировщиков огня и российских пропагандистов. За сутки 17 марта СБУ провела ряд операций.

В Луганской области украинские военные захватили в плен двух жителей оккупированной территории, мобилизованных в ряды формирований захватчиков. В настоящее время с ними работают следователи СБУ.

В Днепропетровской области спецслужба разоблачила преступников, которые выманивали собранные волонтерскими организациями на нужды ВСУ средства. Четверо жителей Каменского предлагали волонтерам "ускорить перевод траншей от иностранцев", а затем благодаря мошеннической схеме переводили деньги на фиктивных лиц и забирали себе.

В Киеве, Полтаве и Харькове СБУ задержала информаторов российских оккуантов. Они передавали врагу данные о расположении живой силы и техники Вооруженных Сил, а также других военных формирований, корректировали огонь, предоставляли информацию о результатах обстрелов.

"Спецслужба разоблачила вражескую агитаторшу в Одессе, которая своими "сообщениями" в соцсети дискредитировала ВСУ, одобряла политику РФ, пропагандировала войну против Украины и распространяла фейки. В Запорожье СБУ схватила двух пропагандистов, которые распространяли через интернет сепаратистские призывы и идеи "руZZкого мира" , – добавили в спецслужбе.

К слову, в Киеве по подозрению в госизмене задержали бывшего чиновника Фонда госимущества.

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