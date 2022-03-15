Служба безопасности Украины задержала хакера, который обеспечивал российским оккупантам мобильную связь в нашей стране. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как выяснили правоохранители, с помощью этого коллаборанта враг:
СБУ установила, что за один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них - от высшего руководства вражеской армии.
Сейчас коллаборант задержан, у него изъято все оборудование.
Фото: СБУ поймала хакера, который обеспечивал оккупантам мобильную связь в Украине (ssu.gov.ua)
Напомним, СБУ в Волынской области спецслужба разоблачила агента из "спящего резерва" ФСБ.
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