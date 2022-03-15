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СБУ спіймала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні

Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України затримала хакера, який забезпечував російським окупантам мобільний зв’язок в нашій країні. Зловмиснику вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як з'ясували правоохоронці, за допомогою цього колаборанта ворог:

  • анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони окупантів в Україні;
  • розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;
  • передавав команди і вказівки передовим групам військ РФ.

СБУ встановила, що за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них - від вищого керівництва ворожої армії.

Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання.

Фото: СБУ спіймала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ в Волинській області спецслужба викрила агента зі "сплячого резерву" ФСБ.

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