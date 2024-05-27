СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ

"Служба безпеки зібрала доказову базу на заступника міністра оборони рф Олексія Криворучка, який відповідає за забезпечення російських військ у війні проти України", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясували правоохоронці, посадовець брав участь у плануванні, підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Керує поставками "Іскандерів"

За його наказами до окупаційних угруповань надходить зброя та боєприпаси, які виробляють підприємства військово-промислового комплексу РФ.

Серед іншого встановлено, що Криворучко особисто координує поставки російському війську керованих авіабомб та балістичних ракет "Іскандер".

Рашисти використовують це озброєння для масованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Криворучку про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Обстріли України ракетами "Іскандер"

Російські війська постійно використовують "Іскандер" для обстрілів по Україні. Зокрема, в ніч проти 25 травня окупанти вдарили "Іскандером-М" по Слобідському району Харкова.

Додамо, що останнім часом російські війська для ударів по Україні роблять ставку на балістику. І цьому є низка причин.

Насамперед, за словами начальника прес-центру ОК "Південь" Дмитра Плетенчука, це пов'язано з тим, що комплекс "Іскандер" - досить мобільний та пересувний, відповідно на розгортання йдуть хвилини. До того ж у цих ракет більша швидкість, тому часу на реакцію менше.