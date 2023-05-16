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СБУ повідомила про підозру підсанкційному бізнесмену Фуксу

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Україна, Вівторок 16 травня 2023 10:00
СБУ повідомила про підозру підсанкційному бізнесмену Фуксу Фото: бізнесмен Павл Фукс (wikimedia org Jbuket)
Автор: Олександр Білоус

Служба безпеки України звинуватила підсанкційного бізнесмена Павла Фукса у масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

У СБУ заявили, що Фукс 2018 року незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд гривень.

З даними СБУ, холдинг Фукса підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Потім за безцінь викуповували у банківських установ кредитні зобов’язання цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність.

"Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства", - розповіли в СБУ.

У СБУ також повідомили, що компанії Фукса ухилялися від сплати податків - по одній з операцій на 100 млн гривень.

За даними прес-служби, Фуксу та двом топ-менеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА.

Як повідомляло РБК-Україна, у підсанкційного бізнесмена Павла Фукса в лютому 2023 року пройшли обшуки в рамках справи про зловживання службовим становищем "Надра України".

Нагадаємо, у червні 2021 року президент України Володимир Зеленський 24 червня ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

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Дмитро Фірташ Служба безпеки України
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