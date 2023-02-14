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СБУ повідомила про підозру першого заступника начальника Генштабу РФ

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Украина, Вівторок 14 лютого 2023 14:28
СБУ повідомила про підозру першого заступника начальника Генштабу РФ Фото: СБУ повідомила про підозру першого заступника начальника Генштабу РФ (РосЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ повідомила про підозру першому заступнику начальника Генштабу РФ Сергія Рудського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"СБУ зібрала докази участі начальника головного оперативного управління генерального штабу ЗС РФ - першого заступника начальника генерального штабу ЗС РФ генерал-полковника Сергія Рудського у здійсненні збройної агресії", - йдеться в повідомленні.

Саме він віддавав накази щодо планування, підготовки та проведення повномасштабного вторгнення в Україну.

"За його вказівками здійснювали бойову підготовку окупаційних угруповань і забезпечували їх озброєнням та боєприпасами", - додали в СБУ.

Крім того, він публічно виправдовував збройну агресію проти України та воєнні злочини російських загарбників.

Пропагандистські тези Кремля зафіксовано у виступі високопосадовця під час засідання держдуми РФ 25 березня минулого року, яке транслювали центральні російські телеканали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сергію Рудському про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

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