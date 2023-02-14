СБУ сообщила о подозрении первому заму начальника Генштаба РФ
СБУ сообщила о подозрении первому заместителю начальника Генштаба РФ Сергея Рудского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"СБУ собрала доказательства участия начальника главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ - первого заместителя начальника генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского в совершении вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.
Именно он отдавал приказы о планировании, подготовке и проведении полномасштабного вторжения в Украину.
"По его указаниям осуществляли боевую подготовку оккупационных группировок и снабжали их вооружением и боеприпасами", - добавили в СБУ.
Кроме того, он публично оправдывал вооруженную агрессию против Украины и военные преступления российских захватчиков.
Пропагандистские тезисы Кремля зафиксированы в выступлении чиновника во время заседания госдумы РФ 25 марта прошлого года, которое транслировали центральные российские телеканалы.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сергею Рудскому о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).
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