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СБУ повідомила про підозру окупанту, який з Миколаївської області депортував 15 дітей до РФ

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу проти російського воєнного злочинця, причетного до депортації українських дітей під час окупації Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Підозрюваний - командир відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ Джабраїл Юсупов, позивний "Габріель".

У липні 2022 року під його командуванням 20 озброєних військових увірвалися до захопленої Новопетрівської спецшколи та викрали 15 дітей разом із директоркою закладу та її чоловіком.

Дітей транспортували до Криму, а згодом - до Анапи в Краснодарському краї РФ, де їх майже місяць утримували в одному з пансіонатів, змушуючи щоранку співати гімн країни-агресора.

У листопаді 2022 року завдяки благодійній організації вдалося вивезти дітей з Росії до третіх країн, звідки їх повернули додому.

СБУ повідомила Юсупову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України за порушення законів та звичаїв війни. Тривають заходи щодо його розшуку та притягнення до відповідальності.

Раніше СБУ затримала зрадника, який навів у жовтні ворожий "Шахед" на Суми, внаслідок чого загинули троє людей.

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