СБУ повідомила про підозру окупанту, який з Миколаївської області депортував 15 дітей до РФ

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу проти російського воєнного злочинця, причетного до депортації українських дітей під час окупації Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Підозрюваний - командир відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ Джабраїл Юсупов, позивний "Габріель".

У липні 2022 року під його командуванням 20 озброєних військових увірвалися до захопленої Новопетрівської спецшколи та викрали 15 дітей разом із директоркою закладу та її чоловіком.

Дітей транспортували до Криму, а згодом - до Анапи в Краснодарському краї РФ, де їх майже місяць утримували в одному з пансіонатів, змушуючи щоранку співати гімн країни-агресора.

У листопаді 2022 року завдяки благодійній організації вдалося вивезти дітей з Росії до третіх країн, звідки їх повернули додому.

СБУ повідомила Юсупову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України за порушення законів та звичаїв війни. Тривають заходи щодо його розшуку та притягнення до відповідальності.