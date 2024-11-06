СБУ сообщила о подозрении оккупанту, который из Николаевской области депортировал 15 детей в РФ
Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу против российского военного преступника, причастного к депортации украинских детей во время оккупации Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Подозреваемый - командир отделения 205-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Джабраил Юсупов, позывной "Габриэль".
В июле 2022 года под его командованием 20 вооруженных военных ворвались в захваченную Новопетровскую спецшколу и похитили 15 детей вместе с директором заведения и ее мужем.
Детей транспортировали в Крым, а затем - в Анапу в Краснодарском крае РФ, где их почти месяц удерживали в одном из пансионатов, заставляя каждое утро петь гимн страны-агрессора.
В ноябре 2022 года благодаря благотворительной организации удалось вывезти детей из России в третьи страны, откуда их вернули домой.
СБУ сообщила Юсупову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины за нарушение законов и обычаев войны. Продолжаются мероприятия по его розыску и привлечению к ответственности.
Ранее СБУ задержала предателя, который привел в октябре вражеский "Шахед" на Сум , в результате чего погибли три человека.
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