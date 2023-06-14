СБУ повідомила про підозру ідеологу "руського миру" Дугіну

Служба безпеки повідомила про підозру очільнику прокремлівської міжнародної організації "Євразійський рух" Олександру Дугіну. Його називають одним з ключових ідеологів "руського миру".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
У своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях він вже понад 10 років заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її збройного захоплення російськими військами.
"На початку повномасштабного вторгнення РФ Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні воєнні злочини проти України", - йдеться в повідомленні.
Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури нашої держави.
Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності Дугіна.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.
21 серпня 2022 року в Підмосков'ї підірвали автомобіль Land Cruiser Prado, де знаходилася Дар'я Дугіна, яка повністю розділяла світогляд свого батька Олександра Дугіна. Російські ЗМІ почали тиражувати інформацію про нібито причетність України, але в Офісі президента спростували такі заяви. Зеленський також заявив, що Україна не має жодного відношення до вбивства російської пропагандистки. У листопаді російські ЗМІ повідомляли, що вплив ідеолога "руського миру" Олександра Дугіна на президента РФ Володимира Путіна зріс після смерті його дочки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.