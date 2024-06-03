СБУ повідомила про підозру блогеру, який придумав словосполучення "ввічливі люди" в Криму

За даними слідства, Рожин є одним із ключових рупорів Кремля та публічно підтримує повномасштабну війну Росії проти України. Він також закликає до повного знищення цивільної інфраструктури Харкова і виступає за продовження масованих ракетно-бомбових ударів по місту.

Слідчі з'ясували, що фігурант почав публічно підтримувати агресора ще під час захоплення Криму, де проживав та заробляв фрілансінгом. Пізніше він очолив там окупаційне інтернет-видання "голос Севастополя", яке поширює фейки про війну в Україні.

Зауважимо, у 2022 році слідчі СБУ повідомили Рожину про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі він переховується на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти і покарати.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Бердянську 5 травня на Великдень було ліквідовано місцевого колаборанта - співробітника окупаційної виправничої колонії.

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