СБУ вручила Кисельову нову підозру: пропагандисту інкримінують чотири статті

Служба безпеки України заочно повідомила про нову підозру російському пропагандисту Дмитру Кисельову. Його звинувачують у закликах до захоплення України, пропаганді війни та виправдовуванні злочинів російської армії.

За даними слідства, Кисельов системно поширює кремлівську дезінформацію, виправдовує агресію проти України і закликає до повалення конституційного ладу.

Він є ведучим програми "Вісті тижня" на пропагандистському телеканалі "Росія-1" і входить до найближчого медійного оточення Путіна.

Це вже не перша підозра Кисельову - ще у 2022 році СБУ заочно повідомила йому про підозру за посягання на територіальну цілісність України.

Що інкримінують

Тепер же, на основі нової доказової бази й експертиз, йому інкримінують злочини за чотирма статтями Кримінального кодексу, зокрема:

посягання на територіальну цілісність України, що призвело до тяжких наслідків;

заклики до захоплення влади через медіа;

пропаганда війни;

виправдовування та глорифікація агресії рф.

Кисельов переховується на території росії. СБУ продовжує вживати заходів для притягнення його до відповідальності.