СБУ вручила Киселеву новое подозрение: пропагандисту инкриминируют четыре статьи
Служба безопасности Украины заочно сообщила о новом подозрении российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву. Его обвиняют в призывах к захвату Украины, пропаганде войны и оправдании преступлений российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
По данным следствия, Киселев системно распространяет кремлевскую дезинформацию, оправдывает агрессию против Украины и призывает к свержению конституционного строя.
Он является ведущим программы "Вести недели" на пропагандистском телеканале "Россия-1" и входит в ближайшее медийное окружение Путина.
Это уже не первое подозрение Киселеву - еще в 2022 году СБУ заочно сообщила ему о подозрении за посягательство на территориальную целостность Украины.
Что инкриминируют
Теперь же, на основе новой доказательной базы и экспертиз, ему инкриминируют преступления по четырем статьям Уголовного кодекса, в частности:
- посягательство на территориальную целостность Украины, что привело к тяжелым последствиям;
- призывы к захвату власти через медиа;
- пропаганда войны;
- оправдание и глорификация агрессии РФ.
Киселев скрывается на территории россии. СБУ продолжает принимать меры для привлечения его к ответственности.
Подозрения СБУ
Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о подозрении российскому пропагандисту Борису Корчевникову, который в своих публичных выступлениях оправдывает агрессию РФ против Украины и призывает к уничтожению украинцев.
Кроме того, российскому певцу Ярославу Дронову, более известному под сценическим псевдонимом Shaman, было сообщено о подозрении из-за публичной поддержки и пропаганды полномасштабной войны против Украины.
Как пишет СБУ, подозреваемый входит в круг подконтрольных Кремлю эстрадных исполнителей России, которые публично поддерживают действия руководства России, а также прославляют лиц, участвующих в войне против Украины.
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