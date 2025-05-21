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СБУ вручила Киселеву новое подозрение: пропагандисту инкриминируют четыре статьи

Среда 21 мая 2025 14:31
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СБУ вручила Киселеву новое подозрение: пропагандисту инкриминируют четыре статьи Фото: российский пропагандист Дмитрий Киселев (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безопасности Украины заочно сообщила о новом подозрении российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву. Его обвиняют в призывах к захвату Украины, пропаганде войны и оправдании преступлений российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

По данным следствия, Киселев системно распространяет кремлевскую дезинформацию, оправдывает агрессию против Украины и призывает к свержению конституционного строя.

Он является ведущим программы "Вести недели" на пропагандистском телеканале "Россия-1" и входит в ближайшее медийное окружение Путина.

СБУ вручила Киселеву новое подозрение: пропагандисту инкриминируют четыре статьи

Это уже не первое подозрение Киселеву - еще в 2022 году СБУ заочно сообщила ему о подозрении за посягательство на территориальную целостность Украины.

Что инкриминируют

Теперь же, на основе новой доказательной базы и экспертиз, ему инкриминируют преступления по четырем статьям Уголовного кодекса, в частности:

  • посягательство на территориальную целостность Украины, что привело к тяжелым последствиям;
  • призывы к захвату власти через медиа;
  • пропаганда войны;
  • оправдание и глорификация агрессии РФ.

Киселев скрывается на территории россии. СБУ продолжает принимать меры для привлечения его к ответственности.

Подозрения СБУ

Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о подозрении российскому пропагандисту Борису Корчевникову, который в своих публичных выступлениях оправдывает агрессию РФ против Украины и призывает к уничтожению украинцев.

Кроме того, российскому певцу Ярославу Дронову, более известному под сценическим псевдонимом Shaman, было сообщено о подозрении из-за публичной поддержки и пропаганды полномасштабной войны против Украины.

Как пишет СБУ, подозреваемый входит в круг подконтрольных Кремлю эстрадных исполнителей России, которые публично поддерживают действия руководства России, а также прославляют лиц, участвующих в войне против Украины.

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Служба безопасности Украины Российская Федерация
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