СБУ попереджає про нові інформаційні диверсії росіян: хочуть розколу українців

"Служба безпеки фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні. За останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для провокацій російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше - в ТікТок та Telegram.

Росіяни поширюють інформацію про нібито протестні настрої серед українців і вуличні заворушення у різних регіонах. Ворог закликає українців до заворушень, пропонує гроші за участь в мітингах.

"СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі", - зазначає спецслужба.

Служба безпеки також нагадує, що за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, загрожує до 10 років в'язниці (ст. 109 ККУ).