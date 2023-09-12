В СБУ показали відео знищення ворога за допомогою ударних дронів

Військові контррозвідки СБУ за допомогою ударних дронів змогли знищити позиції та техніку окупантів на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
За даними відомства, контррозвідка СБУ "відмінусувала" понад трм десітки окупантів.
Також серед останніх впольованих "трофеїв":
Нагадаємо, нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як наші бійці знищують російську техніку поблизу захопленого Соледара.
Командувач також показував роботу групи "Привид", яка зараз працює в Бахмуті та відбиває ворожі атаки.
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