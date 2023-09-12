В СБУ показали видео уничтожение врага с помощью ударных дронов

Военные контрразведки СБУ с помощью ударных дронов смогли уничтожить позиции и технику оккупантов на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
По данным ведомства, контрразведка СБУ "отминусировала" более трех десятков оккупантов.
Также среди последних подстреленных "трофеев":
Напомним, недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как наши бойцы уничтожают российскую технику вблизи захваченного Соледара.
Командующий также показывал работу группы "Призрак", которая сейчас работает в Бахмуте и отражает вражеские атаки.
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