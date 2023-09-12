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В СБУ показали видео уничтожение врага с помощью ударных дронов

Фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Военные контрразведки СБУ с помощью ударных дронов смогли уничтожить позиции и технику оккупантов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным ведомства, контрразведка СБУ "отминусировала" более трех десятков оккупантов.

Также среди последних подстреленных "трофеев":

  • 3 танка,
  • 4 бронированные машины разных типов,
  • 8 РЛС, РЭБ и станций связи,
  • 9 единиц автомобильной техники,
  • 9 огневых позиций,
  • 4 склада с БК и топливом,
  • и "гнездо" российских операторов fpv-дронов.

Напомним, недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как наши бойцы уничтожают российскую технику вблизи захваченного Соледара.

Командующий также показывал работу группы "Призрак", которая сейчас работает в Бахмуте и отражает вражеские атаки.

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