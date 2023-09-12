В СБУ показали відео знищення ворога за допомогою ударних дронів

Військові контррозвідки СБУ за допомогою ударних дронів змогли знищити позиції та техніку окупантів на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними відомства, контррозвідка СБУ "відмінусувала" понад трм десітки окупантів.

Також серед останніх впольованих "трофеїв":

3 танки,

4 броньовані машини різних типів,

8 РЛС, РЕБ та станцій зв’язку,

9 одиниць автомобільної техніки,

9 вогневих позицій,

4 склади з БК і паливом,

та "гніздо" російських операторів fpv-дронів.

Нагадаємо, нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як наші бійці знищують російську техніку поблизу захопленого Соледара.

Командувач також показував роботу групи "Привид", яка зараз працює в Бахмуті та відбиває ворожі атаки.

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