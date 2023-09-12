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В СБУ показали відео знищення ворога за допомогою ударних дронів

Вівторок 12 вересня 2023 18:24
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В СБУ показали відео знищення ворога за допомогою ударних дронів Фото: український військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Військові контррозвідки СБУ за допомогою ударних дронів змогли знищити позиції та техніку окупантів на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними відомства, контррозвідка СБУ "відмінусувала" понад трм десітки окупантів.

Також серед останніх впольованих "трофеїв":

  • 3 танки,
  • 4 броньовані машини різних типів,
  • 8 РЛС, РЕБ та станцій зв’язку,
  • 9 одиниць автомобільної техніки,
  • 9 вогневих позицій,
  • 4 склади з БК і паливом,
  • та "гніздо" російських операторів fpv-дронів.

Нагадаємо, нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як наші бійці знищують російську техніку поблизу захопленого Соледара.

Командувач також показував роботу групи "Привид", яка зараз працює в Бахмуті та відбиває ворожі атаки.

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