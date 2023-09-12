В СБУ показали відео знищення ворога за допомогою ударних дронів
Фото: український військовий (GettyImagеs)
Військові контррозвідки СБУ за допомогою ударних дронів змогли знищити позиції та техніку окупантів на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
За даними відомства, контррозвідка СБУ "відмінусувала" понад трм десітки окупантів.
Також серед останніх впольованих "трофеїв":
- 3 танки,
- 4 броньовані машини різних типів,
- 8 РЛС, РЕБ та станцій зв’язку,
- 9 одиниць автомобільної техніки,
- 9 вогневих позицій,
- 4 склади з БК і паливом,
- та "гніздо" російських операторів fpv-дронів.
Нагадаємо, нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як наші бійці знищують російську техніку поблизу захопленого Соледара.
Командувач також показував роботу групи "Привид", яка зараз працює в Бахмуті та відбиває ворожі атаки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.