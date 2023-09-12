В СБУ показали видео уничтожение врага с помощью ударных дронов
Фото: украинский военный (GettyImagеs)
Военные контрразведки СБУ с помощью ударных дронов смогли уничтожить позиции и технику оккупантов на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
По данным ведомства, контрразведка СБУ "отминусировала" более трех десятков оккупантов.
Также среди последних подстреленных "трофеев":
- 3 танка,
- 4 бронированные машины разных типов,
- 8 РЛС, РЭБ и станций связи,
- 9 единиц автомобильной техники,
- 9 огневых позиций,
- 4 склада с БК и топливом,
- и "гнездо" российских операторов fpv-дронов.
Напомним, недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как наши бойцы уничтожают российскую технику вблизи захваченного Соледара.
Командующий также показывал работу группы "Призрак", которая сейчас работает в Бахмуте и отражает вражеские атаки.
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