В СБУ показали видео уничтожение врага с помощью ударных дронов

Военные контрразведки СБУ с помощью ударных дронов смогли уничтожить позиции и технику оккупантов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным ведомства, контрразведка СБУ "отминусировала" более трех десятков оккупантов.

Также среди последних подстреленных "трофеев":

3 танка,

4 бронированные машины разных типов,

8 РЛС, РЭБ и станций связи,

9 единиц автомобильной техники,

9 огневых позиций,

4 склада с БК и топливом,

и "гнездо" российских операторов fpv-дронов.

Напомним, недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как наши бойцы уничтожают российскую технику вблизи захваченного Соледара.

Командующий также показывал работу группы "Призрак", которая сейчас работает в Бахмуте и отражает вражеские атаки.

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