СБУ показала, як за допомогою дронів "відключає" ворожі системи РЕБ на фронті (відео)

Сили оборони України на постійній основі знищують ворожі комплекси спостереження та засоби РЕБ на полі бою. Для цього вони використовують дрони-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
У СБУ уточнили, що використовують дрони-камікадзе для ударів по комплексах відеотепловізійного та технічного спостереження "Муром", "Гренадер" та "Пергам".
Окупанти використовують їх для виявлення українських захисників та коригування артилерійських ударів.
"Крім того, кіберфахівці СБУ курять засоби радіоелектронної боротьби, які призначені для придушення зв'язку", - пояснила спецслужба.
У СБУ уточнили, що знищують не лише комплекси РЕБ, а й іншу техніку окупантів. Останнім часом вдалося вразити:
Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби сталося 101 бойове зіткнення. Ворог активізував штурмові дії на чотирьох напрямках у Донецькій області.
Також повідомлялося, що загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабної військової агресії становили вже близько 461 940 солдатів.
Інститут вивчення війни заявив, що Росія може посилити обстріл України, а також змінити цілі атаки, щоб вразити транспортну інфраструктуру, логістику та військові склади.
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