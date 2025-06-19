СБУ показала ексклюзивні кадри сьогоднішнього обміну полоненими

Обмін полоненими

Нагадаємо, Україна та Росія здійснили новий обмін полоненими у четвер, 19 червня. Більшість захисників, яких вдалося повернути, були в полоні з 2022 року.

Додому повернулися захисники, які воювали у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Це представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил тероборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Як уточнив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, з російського полону було звільнено групу важкохворих захисників. Воїни мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що найстаршому звільненому - 63 роки.

Серед звільнених також є захисник, у якого сьогодні день народження. Йому виповнилося 45 років.

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