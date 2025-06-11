У СБУ зазначили, що полеглих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Фото: СБУ показала ексклюзивні кадри повернення тіл полеглих захисників (t.me/SBUkr)

Там також висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.