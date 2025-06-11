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СБУ показала ексклюзивні кадри повернення тіл полеглих захисників

Фото: СБУ показала ексклюзивні кадри повернення тіл полеглих захисників (t.me/SBUkr)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 11 червня, в Україну повернули тіла 1212 загиблих захисників. Служби безпеки показала ексклюзивні фото та відео з репатріаційних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

У СБУ зазначили, що полеглих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

 

Фото: СБУ показала ексклюзивні кадри повернення тіл полеглих захисників (t.me/SBUkr)

Там також висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

В Україну повернули тіла полеглих захисників

Нагадаємо, сьогодні, 11 червня, в Україну повернули тіла 1212 загиблих захисників.

З-поміж повернених "на щиті" захисники, які загинули у

  • Курській області;
  • ⁠Харківській області;
  • ⁠Луганській області;
  • ⁠Донецькій області;
  • ⁠Запорізькій області;
  • ⁠Херсонській області.

Зазначається, що спочатку тіла військових передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи для встановлення осіб загиблих.

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