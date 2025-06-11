В среду, 11 июня, в Украину вернули тела 1212 погибших защитников. Службы безопасности показала эксклюзивные фото и видео с репатриационных мероприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.
В СБУ отметили, что павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, ГСЧС, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.
Фото: СБУ показала эксклюзивные кадры возвращения тел павших защитников (t.me/SBUkr)
Там также выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.
Напомним, сегодня, 11 июня, в Украину вернули тела 1212 погибших защитников.
Среди возвращенных "на щите" защитники, которые погибли в
Отмечается, что сначала тела военных передадут представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы для установления личностей погибших.
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