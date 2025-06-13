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СБУ показала ексклюзивне відео повернення тіл полеглих захисників

Фото: в Україну повернули тіла захисників (t.me/Koord_shtab)
Автор: Тетяна Степанова

У п'ятницю, 13 червня, в Україну повернули тіла 1200 загиблих українців, зокрема військових. Служби безпеки показала ексклюзивне відео з репатріаційних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Як зазначили у СБУ, перше репатріація відбулася із використанням спеціалізованих вагонів "Укрзалізниці". Завдяки цьому тіла загиблих захисників України в прискореному режимі доставлять до установ у різних регіонах, де відбуватиметься подальша ідентифікація та інші заходи.

В Україну повернули тіла полеглих захисників

Нагадаємо, сьогодні, 13 червня, в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих українців. Частина із них - тіла загиблих захисників.

Дана репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі 2 червня.

Зазначається, що надалі слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

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