СБУ показала ексклюзивне відео повернення тіл полеглих захисників

В Україну повернули тіла полеглих захисників

Нагадаємо, сьогодні, 13 червня, в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих українців. Частина із них - тіла загиблих захисників.

Дана репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі 2 червня.

Зазначається, що надалі слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

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