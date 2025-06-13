СБУ показала эксклюзивное видео возвращения тел павших защитников

В Украину вернули тела павших защитников

Напомним, сегодня, 13 июня, в Украину вернули тела еще 1200 погибших украинцев. Часть из них - тела погибших защитников.

Данная репатриация состоялась согласно договоренностям в Стамбуле 2 июня.

Отмечается, что в дальнейшем следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

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