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СБУ показала эксклюзивное видео возвращения тел павших защитников

Фото: в Украину вернули тела защитников (t.me/Koord_shtab)
Автор: Татьяна Степанова

В пятницу, 13 июня, в Украину вернули тела 1200 погибших украинцев, в частности военных. Службы безопасности показала эксклюзивное видео с репатриационных мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Как отметили в СБУ, первое репатриация состоялась с использованием специализированных вагонов "Укрзализныци". Благодаря этому тела погибших защитников Украины в ускоренном режиме доставят в учреждения в разных регионах, где будет происходить дальнейшая идентификация и другие мероприятия.

 

В Украину вернули тела павших защитников

Напомним, сегодня, 13 июня, в Украину вернули тела еще 1200 погибших украинцев. Часть из них - тела погибших защитников.

Данная репатриация состоялась согласно договоренностям в Стамбуле 2 июня.

Отмечается, что в дальнейшем следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

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