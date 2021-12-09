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СБУ подтверждает, что нашли тело водителя BlaBlaCar. Убийство могло быть заказным

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 12:52
СБУ подтверждает, что нашли тело водителя BlaBlaCar. Убийство могло быть заказным Фото: Служба безопасности Украины подтвердила, что нашли тело Тараса Познякова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Служба безопасности Украины нашла тело убитого водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, который был убит пять лет назад. Его убийство могут переквалифицировать на заказное.

Данный факт в комментарии РБК-Украина подтвердили в пресс-службе СБУ.

"Сотрудники СБУ отыскали труп Тараса Познякова. К поисковым работам была привлечена спецтехника Минобороны. Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства", - рассказали в пресс-службе.

Предварительно уголовное производство квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство, совершенное по заказу). Также в пресс-службе сообщили, что окончательные результаты экспертизы были получены на прошлой неделе.

Напомним, ранее источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что было найдено тело Тараса Познякова.

Отметим, за убийство Позянкова к пожизненному заключению приговорен бывший боец "Правого сектора" Дмитрий Голуб. По данным следствия, в апреле 2016 года он вместе с другим фигурантом Луаном Кингисеппом убили водителя BlaBlaCar по дороге из Львова в Киев. Изначально дело было квалифицировано как убийство с целью завладеть машиной.

Кингисепп погиб в Киева в 2019 году в результате взрыва гранаты в квартире.

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Служба безопасности Украины BlaBlaCar
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