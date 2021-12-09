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СБУ підтверджує, що знайшли тіло водія BlaBlaCar. Вбивство могло бути замовним

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 12:52
СБУ підтверджує, що знайшли тіло водія BlaBlaCar. Вбивство могло бути замовним Фото: Служба безпеки України підтвердила, що знайшли тіло Тараса Познякова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Служба безпеки України знайшла тіло вбитого водія BlaBlaCar Тараса Познякова,якого було вбито п'ять років тому. Його вбивство можуть перекваліфікувати на замовне.

Даний факт в коментарі РБК-Україна підтвердили в прес-службі СБУ.

"Співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримані і перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер скоєння вбивства", - розповіли в прес-службі.

Попередньо кримінальне провадження кваліфіковано за п.11 ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство, вчинене на замовлення). Також у прес-службі повідомили, що остаточні результати експертизи були отримані минулого тижня.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили, що було знайдено тіло Тараса Познякова.

Зазначимо, за вбивство Позянкова до довічного ув'язнення засуджений колишній боєць "Правого сектора" Дмитро Голуб. За даними слідства, в квітні 2016 року він разом з іншим фігурантом Луаном Кінгісеппом вбили водія BlaBlaCar по дорозі зі Львова до Києва. Спочатку справа була кваліфікована як вбивство з метою заволодіти машиною.

Кінгісепп загинув у Києві в 2019 році в результаті вибуху гранати в квартирі.

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Служба безпеки України BlaBlaCar
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