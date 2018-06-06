СБУ підтвердила справжність списку з 47 журналістів

У документі фігурують ті ж самі прізвища, що й у списку, який вилучили у результаті спецоперації

Служба безпеки України (СБУ) підтвердила, що в документі, розміщеному на сайті "Страна.ua", фігурують ті ж самі прізвища, що й у списку, який вилучили у результаті спецоперації. Про це повідомляє ВВС.

"У прес-центрі СБУ підтвердили BBC News, що в документі, розміщеному на сайті "Страна.ua", фігурують ті ж самі прізвища, що й у списку, який вилучили у результаті спецоперації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 червня повідомлялося, що в списку потенційних жертв російських спецслужб, який отримали правоохоронці в ході слідства по підготовці замаху на журналіста Аркадія Бабченко, фігурують десятки українських журналістів. Пізніше в ЗМІ був опублікований список з 47 журналістів і блогерів, на життя яких може бути скоєно замах.