СБУ подписала меморандум с "Антоновым" об обмене данными о кибератаках

СБУ для противодействия кибератакам использует платформу, что соответствует международным стандартам ЕС и НАТО

Служба безопасности Украины (СБУ) подписала меморандум с государственным авиационным предприятием "Антонов". Документом предусматривается обмен данными в случае кибератак, передает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что обмен технологическими данными будет осуществляться с использованием платформы MISP-UA (MalwareInformationSharingPlatform). Это позволит спецслужбе эффективно реагировать на кибератаки высокой степени сложности.

Также в СБУ сообщили, что на базе платформы с открытым программным кодом MISP создана система сбора и обработки информации относительно инцидентов кибернетической безопасности и обмена техническими данными. Возможные кибератаки теперь могут отслеживаться в режиме реального времени.

"Эта платформа широко используется во всем мире, соответствует международным стандартам ЕС и НАТО", - добавили в спецслужбе.

Напомним, недавно президент Петр Порошенко в ходе саммита Украина-ЕС заявил, что Украина и Европейский союз будут сотрудничать для противодействия угрозам вмешательства в выборы.