СБУ подозревает экс-заместителя министра экономики в работе на спецслужбы России

Служба безопасности Украины (СБУ) расследует возможную работу бывшего заместителя министра экономики на российские спецслужбы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение суда.

По данным следствия, с 2017 года по настоящее время экс-заместитель министра экономики, вместе с гражданином США, представителем американской компании Gray Fox Logistics и директором ГП "Украинский центр "Безопасность в ущерб обороноспособности и безопасности Украины" осуществляют действия, направленные на оказание иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности.

Сообщается, что РФ дала задание гражданину США - получение сведений о планах поставки оружия и боеприпасов Вооруженных сил Украины. Он прибыл из России в Украину, чтобы установить контакты с сотрудниками Минэкономики и госпредприятий, которые задействованы в реализации Государственного оборонного заказа.

Он узнал о планах украинской стороны наладить серийное производство снарядов 152-155 мм и вступил в преступный сговор с директором ГП и экс-заместителем министра экономики.

Сообщается, что СБУ открыла уголовное производство в июне по статье "Госизмена".

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиру Заману в совершении государственной измены. В ГПУ тогда сообщили, что Замана течение 2012-2014 годов расформировал 70 воинских частей и соединений

Кроме того, ранее в СБУ заявляли, что разоблачили агентурную сеть Генштаба вооруженных сил РФ, которые планировали мероприятия по дестабилизации в Украине.