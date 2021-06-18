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СБУ подозревает членов "Муниципальной варты" в организации незаконного полигона в Киеве

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заподозрили членов организации "Муниципальная варта" в обустройстве незаконного стрелкового полигона на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе Киева. В ходе обысков изъяты взрывчатка, гранаты, большое количество оружия и боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в ходе следствия была установлена причастность к обустройству стрелкового полигона членов общественного формирования по охране общественного порядка "Муниципальная варта".

"Тренировки по стрельбе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия", - уточнили в спецслужбе.

Участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно вывезенные из района проведения Операции объединенных сил (ООС). В ходе обысков в помещениях фигурантов обнаружено и изъято:

  • гранатомет РПГ-22
  • 400 грамм тротила,
  • 2 корпуса гранат РГД-5,
  • полуавтоматический пистолет KRISS производства США калибра 9 * 21 мм,
  • почти сотню патронов различных калибров,
  • значительное количество охотничьего нарезного оружия.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины продолжаются следственные действия, проводятся экспертизы. Решается вопрос об уведомление о подозрении фигурантам производства.

Фото: СБУ заподозрило "Муниципальную варту" в организации незаконного стрелкового полигона (ssu.gov.ua)

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