СБУ подозревает членов "Муниципальной варты" в организации незаконного полигона в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заподозрили членов организации "Муниципальная варта" в обустройстве незаконного стрелкового полигона на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе Киева. В ходе обысков изъяты взрывчатка, гранаты, большое количество оружия и боеприпасов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в ходе следствия была установлена причастность к обустройству стрелкового полигона членов общественного формирования по охране общественного порядка "Муниципальная варта".
"Тренировки по стрельбе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия", - уточнили в спецслужбе.
Участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно вывезенные из района проведения Операции объединенных сил (ООС). В ходе обысков в помещениях фигурантов обнаружено и изъято:
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины продолжаются следственные действия, проводятся экспертизы. Решается вопрос об уведомление о подозрении фигурантам производства.
Фото: СБУ заподозрило "Муниципальную варту" в организации незаконного стрелкового полигона (ssu.gov.ua)