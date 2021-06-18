СБУ підозрює членів "Муніципальної варти" в організації незаконного стрілецького полігону в Києві

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) запідозрили членів організації "Муніципальна варта" в облаштуванні незаконного стрілецького полігону на території колишнього дитячого табору в Дарницькому районі Києва. В ході обшуків вилучено вибухівку, гранати, велику кількість зброї та боєприпасів.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
Відзначається, що в ході слідства була встановлена причетність до облаштування стрілецького полігону членів Громадського формування з охорони громадського порядку "Муніципальна варта".
"Тренування зі стрільби проводилися з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї", - уточнили в спецслужбі.
Учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно вивезені з району проведення операції об'єднаних сил (ООС). В ході обшуків у приміщеннях фігурантів виявлено та вилучено:
У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України тривають слідчі дії, проводяться експертизи. Вирішується питання про повідомлення про підозру фігурантам провадження.
Фото: СБУ запідозрило "Муніципальну варту" в організації незаконного стрілецького полігону (ssu.gov.ua)