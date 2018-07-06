СБУ поддерживает принятие законопроекта о блокировке сайтов без решения суда

В ведомстве отмечают, что принятие документа необходимо для блокировки кибератак РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) поддерживает принятие парламентом законопроекта №6688, которым предусматривается блокировка сайтов без решения суда. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ поддерживает необходимость принятия Верховной радой Украины проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере"... Применение РФ при гибридной войне новейших технологий против Украины превратило информационную сферу и киберпространство на одну из ключевых арен противоборства с агрессором", - подчеркнули в ведомстве.

СБУ информирует, что начиная с 2014 года, состоялись многочисленные кибератаки с использованием вредоносного программного обеспечения на объекты информационной критической инфраструктуры и государственные учреждения.

"Инициированные спецслужбами РФ кибератаки вызывали временное прекращение энергоснабжения, что создало реальные предпосылки для чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вывели из строя десятки серверов и электронных систем, блокировали систему бюджетных выплат и предоставления банковских и административных услуг", - сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что предложенный в проекте закона правовой механизм предоставляет службе полномочия принимать меры именно по киберзащите объектов информационной критической инфраструктуры и блокировать дальнейшее распространение компьютерного вируса на территории государства.

"Предусмотренное проектом закона, нормированное ведение открытого в общем доступе Единого реестра исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций, наличие прозрачной процедуры принятия процессуальных решений о временном блокировании доступа к информационным ресурсам (сервисов) обеспечит демократический гражданский контроль за действиями СБУ для укрепления национальной безопасности Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, СБУ подчеркивает, что принятие законопроекта позволит правовое обеспечение деятельности службы для эффективного выполнения определенных законом основных задач в сфере информационной безопасности и кибербезопасности Украины.

Напомним, в законопроекте прямо не указано, какого рода онлайн-ресурсы могут быть заблокированы. В документе также нет упоминания термина "СМИ". Так, отсутствие четкого определения того, какие сайты могут быть заблокированы, предусматривает, что ограничить доступ можно будет к любому интернет-сайту, в котором следствие увидит угрозу кибертерроризма.