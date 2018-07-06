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СБУ підтримує прийняття законопроекту про блокування сайтів без рішення суду

НовиниПолітика    06.07.2018 - 14:05
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У відомстві наголошують, що прийняття документу необхідне для блокування кібератак РФ

Служба безпеки України (СБУ) підтримує прийняття парламентом законопроекту №6688, яким передбачається блокування сайтів без рішення суду. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"СБУ підтримує необхідність прийняття Верховною радою України проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері"… Застосування РФ під час гібридної війни новітніх технологій проти України перетворило інформаційну сферу та кіберпростір на одну з ключових арен протиборства з агресором", - підкреслили у відомстві.

СБУ інформує, що починаючи з 2014 року, відбулися численні кібератаки з використанням шкідливого програмного забезпечення на об’єкти інформаційної критичної інфраструктури та державні установи.

"Ініційовані спецслужбами РФ кібератаки викликали тимчасове припинення енергопостачання, що створило реальні передумови для надзвичайних ситуацій техногенного характеру, вивели з ладу десятки серверів й електронних систем, блокували систему бюджетних виплат та надання банківських і адміністративних послуг", - сказано у повідомленні.

У СБУ зазначають, що запропонований у проекті закону правовий механізм надає службі повноваження вживати заходи саме з кіберзахисту об’єктів інформаційної критичної інфраструктури та блокувати подальше поширення комп’ютерного вірусу на території держави.

"Передбачене проектом закону, унормоване ведення відкритого у загальному доступі Єдиного реєстру виконання судових рішень і застосування санкцій у сфері телекомунікацій, наявність прозорої процедури прийняття процесуальних рішень про тимчасове блокування доступу до інформаційних ресурсів (сервісів) забезпечить демократичний цивільний контроль над діями СБУ для зміцнення національної безпеки України", - підкреслили у відомстві.

Крім того, СБУ наголошує, що прийняття законопроекту надасть правове забезпечення діяльності служби для ефективного виконання визначених законом основних завдань у сфері інформаційної безпеки та кібербезпеки України.

Нагадаємо, у законопроекті прямо не вказано, якого роду онлайн-ресурси можуть бути заблоковані. У документі також немає згадки терміну "ЗМІ". Так, відсутність чіткого визначення того, які сайти можуть бути заблоковані, передбачає, що обмежити доступ можна буде до будь-якого інтернет-сайту, в якому слідство побачить загрозу кібертероризму.

На саміті Україна-ЄС можуть відреагувати на наміри блокування сайтів в Україні Рада не змогла включила до порядку денного проект про блокування сайтів без рішення суду
Темы: Закон про блокування сайтів    Теги публікації: Служба безпеки України, блокировка, сайт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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