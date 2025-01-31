СБУ почала розслідування через злив нібито заяви Буданова

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через витік нібито заяви начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба СБУ.
Як зазначили в Службі безпеки, кримінальне провадження відкрили за фактом розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, з боку осіб, яким ці відомості було безпосередньо довірено під час проведення закритого, з грифом таємно, засідання Верховної Ради України.
Досудове розслідування триває і здійснюється за ч.2 ст.328 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше ЗМІ написали про те, що начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов під час закритої зустрічі нардепів і представників Сил оборони нібито заявив про те, що якщо до літа не відбудуться "серйозні переговори", буде загроза для існування України.
У Головному управлінні розвідки, реагуючи на чутки, підкреслили, що така нібито заява Буданова не відповідає дійсності.
Також у розвідці закликали ЗМІ не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, оскільки це може зашкодити безпеці держави.
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