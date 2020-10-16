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СБУ планирует обыски на "АрселорМиттал" в Кривом Роге

Автор: РБК-Украина

Шевченковский районный суд Киева принял решение предоставить разрешение СБУ на проведение обыска на металлургическом предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог". Правоохранители подозревают компанию в уклонении от уплаты налогов и занижении обязательных платежей по земле - и недропользованию.

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Об этом говорится в тексте определения суда, которая есть в распоряжении УНИАН.

"Дать разрешение на проведение обыска административного здания по месту нахождения ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ" (код ЕГРПОУ: 24432974) по адресу: Днепропетровская обл., м. Кривой Рог, ул. Орджоникидзе, д. 1, принадлежащего на праве собственности "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ" (код ЕГРПОУ: 24432974), с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений, а также отыскание предметов и документов, а именно: оригинал решения председателя ГНС Украины Верланова С. В. № 14247/6/99-00-08-05-03 от 23.12.2019 о результатах рассмотрения жалобы ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ" № 851/12-71 от 25.10.2019", - говорится в постановлении суда.

Также в документе указано, что срок действия решения - 1 месяц со дня его вынесения. Она дает право на проникновение в помещение только один раз.

Напомним, "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе в 2005 году за 24,2 млрд грн.

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